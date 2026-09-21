Польща має намір розмістити 15 000 військових США на своїй території

Заступник міністра оборони Польщі Станіслав Вжентек заявив, що країна планує розмістити загалом 15 000 американських військовослужбовців на свої території – з урахуванням контингенту на майбутній військовій базі та ротаційних сил.

Про це, як пише "Європейська правда" посадовець заявив в інтерв’ю RMF24.

Вжентек розповів, що цільове розгортання складатиметься з 4 000-5 000 військовослужбовців США, розміщених на постійній базі, та 10 000-11 000 ротаційного персоналу.

"Зрештою, йдеться про 15 000 солдатів. 15 000 американських військовослужбовців у Польщі символізують силу, обороноздатність нашої країни та співпрацю союзників", – заявив заступник міністра.

За його словами, розгортання американського контингенту відбуватиметься поетапно. Хоча Вжентек виключив можливість досягнення повної чисельності бригади до 2030 року через значні вимоги до інфраструктури, він зазначив, що зміна міжнародних загроз може прискорити реалізацію проєкту і завершити її значно раніше, ніж у 2039 році.

Посадовець повідомив, що уряд ухвалить спеціальне законодавство та виділить цільове фінансування для управління проєктом. Витрати на підготовку інфраструктури оцінюються у понад 15 млрд злотих (3,44 млрд євро).

Повідомляли, що візит віцепрем'єра та міністра національної оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша до Пентагону у середу, який мав стосуватися створення військової бази США, не відбудеться через термінове прохання американської сторони.

Нагадаємо, 17 вересня американський президент Дональд Трамп заявив про досягнення "значного прогресу" на шляху до створення бази армії США в Польщі.

3 червня польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що передав главі Пентагону офіційну пропозицію щодо створення нової постійної бази американських військ у Польщі.