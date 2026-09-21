Рейтинг схвалення Трампа впав до найнижчого рівня за його кар’єру

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа опустився до 32% – що є найнижчим рівнем схвалення за всю його політичну кар’єру.

Про це свідчать результати нового опитування Reuters/Ipsos, повідомляє "Європейська правда".

Чотириденне опитування, яке завершилося 20 вересня, показало, що 66% американців не схвалюють діяльність Трампа на посту президента, тоді як 32% – схвалюють.

73% республіканців позитивно оцінюють роботу президента, що є зниженням порівняно з 82%, зафіксованими в опитуванні Reuters/Ipsos тижнем раніше. Його загальний рейтинг схвалення минулого тижня становив 35%.

Лише 17% респондентів у новому опитуванні схвально оцінили його дії щодо вартості життя – головного питання, яке, на думку американців, визначить їхній вибір під час проміжних виборів до Конгресу 3 листопада.

Незадоволення серед республіканців з цього приводу зростає з того часу, як у лютому Трамп розпочав війну проти Ірану, що спричинило різке зростання цін на бензин і дизельне паливо. Тепер вперше республіканці, які не схвалюють дії президента щодо вартості життя, переважають тих, хто їх схвалює, – 51% проти 44%.

Опитування Reuters/Ipsos було проведено онлайн, у ньому взяли участь 1 277 дорослих американців з усієї країни. Похибка становить 3 процентні пункти.

Перед цим рекордно низький рейтинг схвалення Трампа зафіксувало опитування Financial Times.

Сам президент США заявляв, що не шкодує про початок війни проти Ірану, незважаючи на потенційний вплив цього конфлікту на проміжні вибори до Конгресу.