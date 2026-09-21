Санду розповіла, як Молдова боротиметься з порушеннями повітряного простору дронами РФ

Президентка Молдови Мая Санду під час засідання Національної ради безпеки заявила, що країна інвестуватиме кошти в оборону та налагоджуватиме обмін інформацією з сусідами для протидії російським дронам.

Про це повідомляє NewsMaker, пише "Європейська правда".

На засіданні Національної ради безпеки Санду наголосила, що російські дрони "розвиваються дуже швидко, кожні кілька місяців з’являються дедалі досконаліші версії, здатні обходити наявні системи протиповітряної оборони", тому Молдова має шукати рішення для захисту свого повітряного простору.

"У 2026 році у нас вже зафіксовано 39 порушень повітряного простору, порівняно з 17 у 2025 році. Що робить Молдова в цих умовах, щоб захистити свою інфраструктуру та громадян? Перш за все, вона продовжує інвестувати власні ресурси та залучати зовнішнє безоплатне фінансування для розвитку й удосконалення системи оборони", – сказала президентка.

Вона зазначила, що система оборони складається з двох компонентів: виявлення та нейтралізації, які Молдова має посилити.

"Ігнорування системи протиповітряної оборони протягом 30 років не окупиться за 5 років. Ми працюємо з партнерами над прискоренням цього процесу", – заявила Санду.

За її словами, на озброєнні армії є переносні зенітні ракетні комплекси, зенітні кулемети та засоби радіоелектронної боротьби, однак вони обмежені захистом об’єктів критичної інфраструктури.

"Армія інвестує ресурси в розширення зони дії протиповітряної оборони", – сказала Санду, зазначивши, що Міністерство оборони отримало від Європейського Союзу 120 млн євро на закупівлю системи ППО середньої дальності.

Також Санду наголосила, що Молдова зміцнює партнерські відносини з сусідніми країнами для покращення обміну інформацією щодо повітряних загроз. Водночас уряд працює з партнерами над впровадженням сучасних, ефективних і дешевших рішень щодо боротьби з безпілотниками.

"Я не можу вдаватися в подробиці, але хочу запевнити громадян, що захист нашої країни є для мене й уряду пріоритетним і постійним завданням. Будь-який безпілотник, що порушує наш повітряний простір, становить небезпеку для людей, і єдиним винуватцем у цьому є Росія", – додала президентка.

Вона також наголосила, що влада визначатиме способи оповіщення населення в кризових ситуаціях доти, доки не запрацює система MD-Alert. За словами Санду, впровадження цієї системи, вартість якої становить 5 млн євро, ще потребує часу.

21 вересня Міністерство оборони Молдови повідомило про два випадки порушення повітряного простору країни за добу.

Цієї ж ночі Румунія підіймала винищувачі через повітряну ціль поблизу кордону.