Запланований візит міністра оборони Польщі до Пентагону не відбудеться

Візит віцепрем'єра та міністра національної оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша до Пентагону, запланований на середу, не відбудеться через термінове прохання американської сторони.

Про це повідомляє RMF FM, пише "Європейська правда".

Раніше Косіняк-Камиш анонсував, що мав намір обговорити з міністром оборони США Пітом Гегсетом, зокрема, питання постійної присутності американських військ у Польщі. Також обговорення мали стосуватися питання розміщення центру обслуговування ракет PAC-3 у Польщі.

Однак, як стало відомо RMF FM, запланований на середу візит Владислава Косіняка-Камиша до Пентагону не відбудеться. Він пройде пізніше.

Після оприлюднення цієї інформації Міністерство національної оборони опублікувало заяву, у якій повідомило, що через термінове прохання американської сторони візит відбудеться в інший термін.

"Наразі триває узгодження дати. З огляду на сигнали з американської сторони, а також після зустрічі начальників штабів країн НАТО, зараз необхідно терміново вжити нових заходів щодо безпеки країн Альянсу. До Вашингтона вирушають заступники міністра: Магдалена Собковяк-Чарнецька та Павел Залевський. Вони проводитимуть переговори з американськими партнерами та готуватимуть нові угоди щодо нашої співпраці", – заявили в Міністерстві оборони.

Нагадаємо, 17 вересня американський президент Дональд Трамп заявив про досягнення "значного прогресу" на шляху до створення бази армії США в Польщі.

Нагадаємо, 3 червня польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що передав главі Пентагону офіційну пропозицію щодо створення нової постійної бази американських військ у Польщі.

У липні ЗМІ повідомляли, що заплановане розгортання у Польщі додаткових 5 тисяч американських військових очікується протягом трьох місяців.