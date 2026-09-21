ЄС не зміг продовжити санкції проти Путіна, наступна спроба – 22 вересня

Комітет постійних представників ЄС (Coreper) пізно увечері у понеділок, 21 вересня, не зміг ухвалити рішення про продовження санкцій за порушення територіальної цілісності та суверенітету України (т.зв. "санкцій проти Путіна") та призначив наступну зустріч на ранок 22 вересня.

Про це кореспондентці "Європейської правди" стало відомо від кількох європейських дипломатів.

ЄС поки не дійшов консенсусу щодо продовження персональних санкцій проти Путіна, Лаврова, Медведчука, Януковича та біля 3000 інших фізичних та юридичних осіб, винних у війні проти України.

"Увечері Coreper зробив спробу шляхом письмового голосування прийняти рішення про продовження санкційного режиму, повʼязаного з підривом територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України терміном на 36 місяців – тобто, на три роки, – але не всі держави надіслали результати голосування", – повідомив один зі співрозмовників "Європейської правди".

Варто зауважити, що водночас компроміс передбачав вилучення зі списків російських олігархів Алішера Усманова та Міхаіла Фрідмана на вимогу Словаччини та Франції.

Наразі невідомо, які саме держави "зірвали" вилучення з санкційного списку Усманова та Фрідмана в обмін на 36-місячне продовження санкційного режиму.

Наступне засідання послів ЄС розпочнеться 22 вересня о 9:00 ранку за київським часом.

Чинний санкційний режим, список якого ЄС почав формувати ще в 2014 році, охоплює фізичних та юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. З 2022 року до нього входить володар Кремля Владімір Путін, владна верхівка Росії та провідні олігархи, а також – колишній президент України Віктор Янукович.

Як повідомляла "Європейська правда", 14 вересня ЄС продовжив санкційний режим щодо порушення територіальної цілісності та суверенітету України терміном на сім днів, оскільки Словаччина та Франція продовжують наполягати на вилученні зі списку двох російських олігархів.

Раніше джерела "ЄвроПравди" в дипломатичних колах Франції пояснили, чому в Парижі хочуть зняти санкції з Усманова. Пізніше стало відомо, що Франція планує "обміняти" вилучення з санкційних списків Усманова на визволення кількох своїх громадян, які зараз знаходяться в тюрмах Азербайджану.

Попереднього разу дію персональних санкцій продовжили 14 березня. Словаччина і тоді до останнього добивалася виключення зі списку російських олігархів Михаїла Фрідмана та Алішера Усманова.