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"План трансформації України": посол у США розповіла, яку ідею Зеленський запропонував Байдену

П'ятниця, 10 вересня 2021, 20:06

План трансформації України, який президент Володимир Зеленський запропонував президентові США Джо Байдену під час візиту, стосується економічної трансформації, але для реалізації цих кроків безумовно потребує і інших реформ.

Про це розповіла посол України в США Оксана Маркарова в інтерв’ю Європейській правді.

"Всі реформи у (сфері) демократії, верховенства права - вони всі необхідні. Але те, що ми приїхали представити, у тому числі на ключових зустрічах, які у нас були в Пентагоні, Міністерстві енергетики, Мінторгівлі (тому що у нас була велика делегація разом з президентом) - вони стосувались саме трансформації економіки: що саме ми хочемо зробити в інфраструктурі, аграрній сфері, енергетиці...Тому що наша задача - посилюючи нашу обороноздатність, паралельно максимально швидко посилювати нашу економіку", - зазначила Оксана Маркарова на уточнююче запитання ЄвроПравди.

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За її словами, це конкретний план, у якому прописано нинішній стан справ у кожному з секторів та конкретні проекти з кошторисами, які запропонували американським партнерам - як державним, міжнародним фінансовим інституціям, так і бізнесу, і в рамках візиту підписали багато документів щодо співпраці. 

"Абсолютно зрозуміло, що для цього самого цього плану недостатньо. Базою для цього плану є всі інші реформи, які ми робимо", - зазначила Оксана Маркарова, додавши, що до таких відноситься і судова реформа.

Повну версію інтерв'ю дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди".

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США Байден Зеленський
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