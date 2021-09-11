Острів біля Сицилії постраждав від торнадо: двоє загиблих, 9 поранених
Субота, 11 вересня 2021, 09:45
Над південним італійським островом Пантеллерія пройшов потужний торнадо, спричинивши загибель двох людей.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.
Острів з населенням близько 8 тисяч осіб розташований у Середземному морі, між Сицилією і узбережжям Тунісу.
Як повідомляє Департамент цивільного захисту, торнадо пройшов 10 вересня близько 7 години вечора.
Загиблих людей торнадо застав в автомобілях, вони зазнали фатальних травм, коли випали з салону. Повідомляється, що це двоє місцевих мешканців.
Ще дев’ять осіб, з яких четверо - у важкому стані, також постраждали на дорогах в інцидентах, які стались внаслідок негоди. Їх переправили до лікарні у Палермо.
Загалом від торнадо постраждали щонайменш 10 автомобілів. Повідомляється також про численні вирвані з землі стовпи, зірвані дахи і поламані дерева.
🔴 #Pantelleria (TP), una tromba d’aria sull’isola poco prima delle 19 ha coinvolto alcune auto in zona Campobello. Due persone purtroppo decedute e alcune ferite. #vigilidefuoco impegnati nei soccorsi: pali divelti, tetti danneggiati e alberi abbattuti [#10settembre 21:00] pic.twitter.com/dNysMs9aLE— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) September 10, 2021
Допомогу на місці надають понад сотня рятувальників, також з’ясовують, чи могли постраждати чи зникнути інші люди.
У зв’язку з загибеллю людей острів, який має статус муніципелілету, оголосив траур.
Департамент цивільного захисту попередив про загрозу негоди і наступного дня.
Нагадаємо, в кінці червня від потужного торнадо постраждали кілька районів у Чехії, тоді загинули 5 людей.