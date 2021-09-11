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Острів біля Сицилії постраждав від торнадо: двоє загиблих, 9 поранених

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Субота, 11 вересня 2021, 09:45

Над південним італійським островом Пантеллерія пройшов потужний торнадо, спричинивши загибель двох людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

Острів з населенням близько 8 тисяч осіб розташований у Середземному морі, між Сицилією і узбережжям Тунісу.

Як повідомляє Департамент цивільного захисту, торнадо пройшов 10 вересня близько 7 години вечора. 

Загиблих людей торнадо застав в автомобілях, вони зазнали фатальних травм, коли випали з салону. Повідомляється, що це двоє місцевих мешканців.

 
 

Ще дев’ять осіб, з яких четверо - у важкому стані, також постраждали на дорогах в інцидентах, які стались внаслідок негоди. Їх переправили до лікарні у Палермо.

 

Загалом від торнадо постраждали щонайменш 10 автомобілів. Повідомляється також про численні вирвані з землі стовпи, зірвані дахи і поламані дерева. 

Допомогу на місці надають понад сотня рятувальників, також з’ясовують, чи могли постраждати чи зникнути інші люди. 

У зв’язку з загибеллю людей острів, який має статус муніципелілету, оголосив траур. 

Департамент цивільного захисту попередив про загрозу негоди і наступного дня. 

Нагадаємо, в кінці червня від потужного торнадо постраждали кілька районів у Чехії, тоді загинули 5 людей.

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Італія стихійні лиха
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