Остров возле Сицилии пострадал от торнадо: двое погибших, 9 раненых

Над южным итальянским островом Пантеллерия прошел мощный торнадо, повлекший гибель двух человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Остров с населением около 8000 человек расположен в Средиземном море, между Сицилией и побережьем Туниса. Как сообщает Департамент гражданской защиты, торнадо прошел 10 сентября около 7 часов вечера.

Погибших людей торнадо застал в автомобилях, они получили фатальные травмы, когда выпали из салона. Сообщается, что это двое местных жителей.

Еще девять человек, из которых четверо - в тяжелом состоянии, также пострадали на дорогах в инцидентах, которые произошли в результате непогоды. Их переправили в больницу в Палермо.

Всего от торнадо пострадали как минимум 10 автомобилей. Сообщается также о многочисленных вырванных из земли столбах, сорванных крышах и поломанных деревьях.

🔴 #Pantelleria (TP), una tromba d'aria sull'isola poco prima delle 19 ha coinvolto alcune auto in zona Campobello. Due persone purtroppo decedute e alcune ferite. #vigilidefuoco impegnati nei soccorsi: pali divelti, tetti danneggiati e alberi abbattuti [# 10settembre 21:00] pic.twitter.com/dNysMs9aLE

- Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) September 10, 2021

Помощь на месте оказывают более сотни спасателей, также выясняют, могли пострадать или исчезнуть другие люди.

В связи с гибелью людей остров, который имеет статус муниципелилета, объявил траур. Департамент гражданской защиты предупредил об угрозе непогоды и на следующий день.

Напомним, в конце июня от мощного торнадо пострадали несколько районов в Чехии, тогда погибли 5 человек.