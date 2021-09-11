Троє військових постраждали під час міжнародних військових навчань у Латвії

Троє військовослужбовців збройних сил союзників Латвії у п’ятницю 10 вересня постраждали внаслідок нещасного випадку під час навчань Namejs 2021, що проходять на Адазькому полигоні.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi, про це повідомив речник латвійського міністерства оборони Каспарс Галкінс.

Речник не уточнив, який саме інцидент призвів до травмування військових.

За його словами, після огляду у лікарні одного з них виписали. Інші двоє залишаються у стаціонарі для подальшого лікування, їхній стан стабільний.

Речник зазначив, що рідним постраждалих військових повідомили про інцидент, а його обставини встановлює розслідування.

Військові навчання Namejs 2021 триватимуть до 3 жовтня. У них беруть участь 9300 військових з 17 країн. Частина тренувать пройде в Ризі у межах міста.

Зазначимо, Росія та Білорусь паралельно проводять масштабні військові навчання "Запад-2021" за участі 200 тисяч військових.