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Трое военных пострадали во время международных военных учений в Латвии

Суббота, 11 сентября 2021, 15:00

Трое военнослужащих вооруженных сил союзников Латвии в пятницу 10 сентября пострадали в результате несчастного случая во время учений Namejs 2021, проходящих на Адажском полигоне.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi, об этом сообщил пресс-секретарь латвийского министерства обороны Каспарс Галкинс.

Спикер не уточнил, какой именно инцидент привел к травмированию военных.

По его словам, после осмотра в больнице одного из них выписали. Двое остаются в стационаре для дальнейшего лечения, их состояние стабильное.

Спикер отметил, что родным пострадавших военных сообщили об инциденте, а его обстоятельства устанавливает расследование.

Военные учения Namejs 2021 продлятся до 3 октября. В них принимают участие 9300 военных из 17 стран. Часть учений пройдет в Риге в черте города.

Отметим, Россия и Беларусь параллельно проводят масштабные военные учения "Запад-2021" с участием 200 000 военных.

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Латвия
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