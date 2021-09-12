Брюссель посилює правила для нещеплених мандрівників, відправлятимуть на карантин

Брюссель запровадить більш жорсткі правила карантину для мандрівників, які прибувають з червоної зони в межах Європейського Союзу через збільшення кількості нових пацієнтів з Covid-19 у лікарнях.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Brussels Times.

З 17 вересня люди, які не були повністю щеплені або не мають свідоцтва про одужання і залишаться в Брюсселі після прибуття до Бельгії з червоної зони, повинні пройти 10-денний карантин.

Карантин може бути скорочений, якщо результат тесту на 7 день буде негативним, заявили органи охорони здоров'я Брюсселя.

"Це стосується людей, які мають адресу проживання в Брюсселі, тобто це стосується як мешканців, так і туристів", - сказала Інге Невен, голова інспекції охорони здоров'я Брюсселя.

"Спочатку це був федеральний захід, який потім був скасований. Ми просили повернути його знову, але ентузіазму це не викликало, тому ми знову запровадили його лише у Брюсселі після схвалення на Міжвідомчій конференції з питань охорони здоров'я", - додала вона.

Принаймні першу дозу вакцини проти COVID-19 отримали близько 8,48 млн жителів Бельгії, тобто 86% дорослих або 74% усього населення. Повний курс вакцинації пройшли 8,23 млн людей – 84% та 71% відповідно.

Нагадаємо, Брюссель почне вимагати паспорти імунітету проти коронавірусу в барах і ресторанах з наступного місяця.