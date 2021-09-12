Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Брюссель ужесточает правила для непривитых путешественников, отправят на карантин

Воскресенье, 12 сентября 2021, 15:18

Брюссель введет более жесткие правила карантина для путешественников, прибывающих из красной зоны в пределах Европейского Союза из-за увеличения количества новых пациентов с Covid-19 в больницах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Brussels Times.

С 17 сентября люди, которые не были полностью привиты или не имеют свидетельства о выздоровлении и останутся в Брюсселе по прибытии в Бельгию из красной зоны, должны пройти 10-дневный карантин.

Карантин может быть сокращен, если результат теста на 7 день будет отрицательным, заявили органы здравоохранения Брюсселя.

"Это касается людей, имеющих адрес проживания в Брюсселе, то есть это касается как жителей, так и туристов", - сказала Инге Невен, председатель инспекции здравоохранения Брюсселя.

"Сначала это была федеральная мера, которую затем отменили. Мы просили вернуть ее снова, но энтузиазма это не вызвало, поэтому мы снова ввели ее только в Брюсселе после одобрения на Межведомственной конференции по вопросам здравоохранения", - добавила она.

Первую дозу вакцины против COVID-19 получили около 8,48 млн жителей Бельгии, то есть 86% взрослых или 74% всего населения. Полный курс вакцинации прошли 8,23 млн человек - 84% и 71% соответственно.

Напомним, Брюссель начнет требовать паспорта иммунитета против коронавируса в барах и ресторанах со следующего месяца.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Бельгия Туризм
powered by lun.ua

Статьи

Новые условия въезда в Европу: что изменила осень-2021

В Европе почти не осталось стран, которые не принимают туристов из Украины или тех, кто едет в гости к друзьям. Но есть нюансы... (укр.)
10 сентября 2021 — Юрий Онищенко, Сергей Сидоренко, Европейская правда

20 лет 9/11: как крупнейший в истории теракт изменил Америку и мир

После 9/11 маятник между демократией и безопасностью качнулся в сторону другой. Это стало мощным триггером для усиления позиций радикалов (укр.).
11 сентября 2021 — Владимир Дубовик, для Европейской правды

Принуждение к интеграции: какие последствия будет иметь соглашение Лукашенко с Путиным

Впервые за последние годы Кремлю удалось получить существенные дивиденды от поддержки Лукашенко. Означает ли это конец суверенитета Беларуси? (укр.)
10 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда