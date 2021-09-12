Брюссель ужесточает правила для непривитых путешественников, отправят на карантин

Брюссель введет более жесткие правила карантина для путешественников, прибывающих из красной зоны в пределах Европейского Союза из-за увеличения количества новых пациентов с Covid-19 в больницах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Brussels Times.

С 17 сентября люди, которые не были полностью привиты или не имеют свидетельства о выздоровлении и останутся в Брюсселе по прибытии в Бельгию из красной зоны, должны пройти 10-дневный карантин.

Карантин может быть сокращен, если результат теста на 7 день будет отрицательным, заявили органы здравоохранения Брюсселя.

"Это касается людей, имеющих адрес проживания в Брюсселе, то есть это касается как жителей, так и туристов", - сказала Инге Невен, председатель инспекции здравоохранения Брюсселя.

"Сначала это была федеральная мера, которую затем отменили. Мы просили вернуть ее снова, но энтузиазма это не вызвало, поэтому мы снова ввели ее только в Брюсселе после одобрения на Межведомственной конференции по вопросам здравоохранения", - добавила она.

Первую дозу вакцины против COVID-19 получили около 8,48 млн жителей Бельгии, то есть 86% взрослых или 74% всего населения. Полный курс вакцинации прошли 8,23 млн человек - 84% и 71% соответственно.

Напомним, Брюссель начнет требовать паспорта иммунитета против коронавируса в барах и ресторанах со следующего месяца.