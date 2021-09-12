Иран возобновляет сотрудничество с МАГАТЭ

Иран и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) договорились и в дальнейшем поддерживать имеющуюся сотрудничество с целью конструктивного поиска путей улаживания имеющихся споров.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle, об этом говорится в распространенном 12 сентября совместном заявлении по итогам встречи в Тегеране генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гроссе и руководителя Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

"В рамках имеющейся сотрудничества стороны решили поддерживать взаимодействие и встречи на соответствующих уровнях. С этой целью вице-президент и руководитель ОАЭИ Эслами встретится с генеральным директором МАГАТЭ Гроссе на полях будущей Генеральной конференции, а генеральный директор МАГАТЭ Гроссе ближайшее время также посетит Тегеран для проведения консультаций на высоком уровне с правительством страны ", - отмечается в заявлении.

В то же время в заявлении отмечается, что инспекторы МАГАТЭ смогут снова проводить наблюдения за ядерными объектами Ирана. "Инспекторам МАГАТЭ разрешено обслуживать оборудование (видеокамеры наблюдения) и заменять носители, которые будут храниться под общими печатями МАГАТЭ и ОАЭИ". Способ и сроки согласовываться сторонами, говорится в заявлении.

Также во время встречи стороны "отметили необходимость улаживания вопросов в конструктивной атмосфере и исключительно с техническим подходом" и "подтвердили дух сотрудничества", говорится в заявлении.

Уступка Ирана увеличивает шансы достичь взаимопонимания с Соединенными Штатами по их возвращение к ядерной сделки, из которой Вашингтон вышел по инициативе президента Дональда Трампа. Подробнее об этом - читайте в статье "Ядерная сделка в фазе полураспада: что мешает ЕС и США договориться с Ираном".