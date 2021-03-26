КНДР заявила про випробування "керованої ракети нового типу"

Північна Корея у своїй першій заяві після звісток про запуски ракет пояснила, що випробовувала "керовану тактичну ракету нового типу".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

В офіційному повідомленні зазначають, що ракета поцілила у тестову ціль за 600 км від східного узбережжя Кореї, тоді як у Японії раніше казали, що ракети пролетіли близько 400 км.

Також додають, що ракети можуть нести заряд до 2,5 тонн, що означає потенційну здатність нести ядерну боєголовку.

Лідер КНДР Кім Чен Ин не був присутній на запуску.

Нагадаємо, день тому КНДР вдруге за тиждень здійснила ракетні випробування, при чому цього разу йшлося про балістичні ракети.

Перший раз дві ракети запустили із західного узбережжя у неділю.

Ці запуски стали першим випробуванням ракет Північною Кореєю з 14 квітня 2020 року, коли вона запустила кілька крилатих ракет малої дальності в Японське море.

США, Японія та Південна Корея засудили випробування.

Президент США Джо Байден після останнього запуску заявив, що США реагуватимуть належним чином у випадку, якщо Північна Корея вдаватиметься до ескалації.



