ООН збирає $600 млн для Афганістану, щоб попередити гуманітарну катастрофу

ООН у понеділок проведе конференцію донорів у Женеві, щоб зібрати понад 600 мільйонів доларів для Афганістану для попередження гуманітарної кризи.

Про це пише агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Навіть до захоплення талібами Кабула минулого місяця половина населення країни, або 18 мільйонів людей, була залежною від допомоги.

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Та схоже, ця цифра зросте через посуху і нестачу грошей у населення та продуктів харчування, попереджають посадовці ООН і гуманітарні організації.

Женевську конференцію, яка повинна початися в другій половині дня понеділка, відвідають найвищі посадові особи ООН, а також десятки представників урядів іноземних країн, в тому числі міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

Всесвітня продовольча програма ООН встановила, що 93% з 1600 афганців, опитаних нею в серпні і вересні, не споживали достатньої кількості продуктів харчування, в основному тому, що не мали доступу до готівкових коштів.

Близько третини зібраних із 606 мільйонів доларів буде використано для цієї програми ООН.

"Зараз йде гонка з часом і снігом за надання життєво важливої ​​допомоги афганському народу, який її найбільше потребує", - прокоментувала заступниця регіонального директора Всесвітньої продовольчої програми Антея Вебб.

Всесвітня організація охорони здоров'я, ще одне агентство ООН, завдяки зібраним коштам прагне підтримати сотні медичних установ, яким загрожує закриття.