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ООН собирает $600 млн для Афганистана, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу

Понедельник, 13 сентября 2021, 10:29

ООН в понедельник проведет конференцию доноров в Женеве, чтобы собрать более 600 млн долларов для Афганистана для предотвращения гуманитарного кризиса.

Об этом пишет агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Даже до захвата талибами Кабула в прошлом месяце половина населения страны, или 18 млн человек, зависели от помощи.

Но похоже, эта цифра возрастет из-за засухи и нехватки денег у населения и продуктов питания, предупреждают чиновники ООН и гуманитарные организации.

Женевскую конференцию, которая должна начаться во второй половине дня понедельника, посетят высокие должностные лица ООН, а также десятки представителей правительств иностранных государств, в том числе министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Всемирная продовольственная программа ООН установила, что 93% из 1600 афганцев, опрошенных ею в августе и сентябре, не потребляли достаточного количества продуктов питания, в основном потому, что не имели доступа к наличным средствам.

Около трети из собранных 606 млн долларов будет использовано для этой программы ООН.

"Сейчас идет гонка со временем и снегом за предоставление жизненно важной помощи афганскому народу, который ее больше всего нуждается", - прокомментировала заместитель регионального директора Всемирной продовольственной программы Антея Уэбб.

Всемирная организация здравоохранения, еще одно агентство ООН, благодаря собранным средствам стремится поддержать сотни медицинских учреждений, которым грозит закрытие.

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Афганистан
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