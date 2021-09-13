У Грузії після місяця локдауну відновив роботу громадський транспорт

У п’яти найбільших містах Грузії після місяця локдауну через рекорди заражень коронавірусом відновили роботу громадського транспорту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Новости Грузия.

Рух метро та наземного транспорту відновився у Тбілісі, Батумі, Руставі, Кутаїсі та Зугдіді. Таке рішення анонсували ще 7 вересня.

У громадському транспорті зберігається вимога маскового режиму і дотримання дистанції.

За час епідемії коронавірусу уряд Грузії зупиняв транспорт у найбільших містах вже чотири рази - на три місяці навесні 2020 року, з листопада до лютого 2021 року та навесні з 3 до 13 травня, на так званий "великодній локдаун".

Останній раз транспорт зупинили з 14 серпня початково до 4 вересня через стрімке зростання кількості заражень. Попри нарікання людей (хоча транспорт зупинили, більшість підприємств продовжили працювати як завжди), у підсумку термін запуску транспорту змістили на 13 вересня.

Під час останньої хвилі епідемії в серпні Грузія, населення якої співмірне з населенням Києва, зареєструвала нові рекорди заражень - вперше понад 6 тисяч хворих за добу, та нові максимуми смертей (понад 80). Відтоді приріст заражень поступово спадає.