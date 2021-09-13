Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Грузії після місяця локдауну відновив роботу громадський транспорт

Понеділок, 13 вересня 2021, 10:39

У п’яти найбільших містах Грузії після місяця локдауну через рекорди заражень коронавірусом відновили роботу громадського транспорту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Новости Грузия.

Рух метро та наземного транспорту відновився у Тбілісі, Батумі, Руставі, Кутаїсі та Зугдіді. Таке рішення анонсували ще 7 вересня. 

У громадському транспорті зберігається вимога маскового режиму і дотримання дистанції. 

За час епідемії коронавірусу уряд Грузії зупиняв транспорт у найбільших містах вже чотири рази - на три місяці навесні 2020 року, з листопада до лютого 2021 року та навесні з 3 до 13 травня, на так званий "великодній локдаун".

Останній раз транспорт зупинили з 14 серпня початково до 4 вересня через стрімке зростання кількості заражень. Попри нарікання людей (хоча транспорт зупинили, більшість підприємств продовжили працювати як завжди), у підсумку термін запуску транспорту змістили на 13 вересня.

Під час останньої хвилі епідемії в серпні Грузія, населення якої співмірне з населенням Києва, зареєструвала нові рекорди заражень - вперше понад 6 тисяч хворих за добу, та нові максимуми смертей (понад 80). Відтоді приріст заражень поступово спадає. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Грузія Карантин Коронавірус
powered by lun.ua

Статті

"Джавеліни", "Північний потік-2" та майбутнє Києва у НАТО: інтерв'ю посла України в США

Оксана Маркарова: "Все не так просто, не всі країни в НАТО однаково нас підтримують. Є ті, з ким точаться дискусії".
13 вересня 2021 — Сергій Сидоренко, Вашингтон, Європейська правда

20 років 9/11: як найбільший в історії теракт змінив Америку та світ

Після 9/11 маятник між демократією та безпекою хитнувся в бік другої. Це стало потужним тригером для посилення позицій радикалів.
11 вересня 2021 — Володимир Дубовик, для Європейської правди

Примус до інтеграції: які наслідки матиме угода Лукашенка з Путіним

Вперше за останні роки Кремлю вдалося отримати істотні дивіденди від підтримки Лукашенка. Чи означає це кінець суверенітету Білорусі?
10 вересня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда