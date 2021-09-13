В Грузии после месяца локдауна возобновил работу общественный транспорт

В пяти крупнейших городах Грузии после месяца локдауну через рекорды заражений коронавируса возобновили работу общественного транспорта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости Грузия".

Движение метро и наземного транспорта восстановился в Тбилиси, Батуми, Рустави, Кутаиси и Зугдиди. Такое решение анонсировали еще 7 сентября.

В общественном транспорте сохраняется требование масочного режима и соблюдения дистанции.

За время эпидемии коронавируса правительство Грузии останавливало транспорт в городах уже четыре раза - на три месяца весной 2020 года, с ноября до февраля 2021 и весной с 3 до 13 мая, на так называемый "пасхальный локдаун".

Последний раз транспорт остановили с 14 августа изначально до 4 сентября из-за стремительного роста количества заражений. Несмотря на жалобы людей (хотя транспорт остановили, большинство предприятий продолжили работать как обычно), в итоге срок запуска транспорта сместили на 13 сентября.

Во время последней волны эпидемии в августе Грузия, население которой соизмеримо с населением Киева, зарегистрировала новые рекорды заражений - впервые более 6000 больных в сутки, и новые максимумы смертей (более 80). С тех пор прирост заражений постепенно спадает.