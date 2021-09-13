В МЗС назвали топ-10 країн, ковідні правила в’їзду до яких найчастіше шукають українці

У Міністерстві закордонних справ України назвали топ-10 найпопулярніших країн, щодо яких українці шукають інформацію про умови в'їзду у період поширення коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба МЗС, наводячи дані переглядів інтерактивної мапи Tripadvisor, де українські дипломати регулярно оновлюють правила в’їзду до тієї чи іншої країни в умовах епідемії.

Найчастіше переглядають умови в’їзду до Польщі, Італії, Іспанії, Туреччини, Греції, Німеччини, Чехії, Франції, Португалії та Кіпру.

Зазначається, що всього інтерактивною мапою з моменту запуску скористались понад 10 млн разів.

Про те, на яких умовах та з якими вакцинами нині впускають громадян України у різні країни Європи - читайте детальніше у статті ЄвроПравди Нові умови в’їзду до Європи: що змінила осінь-2021.

Нагадаємо, минулого тижня ЄС виключив Албанію, Сербію, Вірменію та ще кілька країн зі списку тих, громадяни яких можуть подорожувати до країн блоку без додаткових обмежень, пов’язаних з коронавірусом.