В МИД назвали топ-10 стран, правила въезда в которые чаще всего ищут украинцы

В Министерстве иностранных дел Украины назвали топ-10 самых популярных стран, по которым украинцы ищут информацию об условиях въезда в период распространения коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба МИД, приводя данные просмотров интерактивной карты Tripadvisor, где украинские дипломаты регулярно обновляют правила въезда в той или иной страны в условиях эпидемии.

Чаще всего смотрят условия въезда в Польшу, Италию, Испанию, Турцию, Грецию, Германию, Чехию, Францию, Португалию и на Кипр.

Отмечается, что всего интерактивной картой с момента запуска воспользовались более 10 млн раз.

О том, на каких условиях и с какими вакцинами сейчас впускают граждан Украины в разные страны Европы - читайте подробнее в статье ЕвроПравды Новые условия въезда в Европу: что изменила осень-2021.

На прошлой неделе ЕС исключил Албанию, Сербию, Армению и еще несколько стран из списка, граждане которых могут путешествовать в страны блока без дополнительных ограничений, связанных с коронавируса.