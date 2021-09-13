Німеччина пожвавлює вакцинацію напередодні зими

У понеділок в Німеччині розпочався загальнонаціональний тиждень вакцинації, мета якого - прискорити темпи вакцинації від коронавірусу перед початком зими.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецьке агентство dpa.

На додаток до традиційних місць, де можна зробити щеплення, кожен охочий зможе пройти вакцинацію без попереднього запису і безкоштовно в різних місцях по всій країні, наприклад, в бібліотеках, торгових центрах і мечетях.

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Керівник відомства федерального канцлера Хельге Браун заявив у неділю, що пропозиції про вакцинацію також "продовжаться в найближчі тижні". За його словами, нова хвиля вакцинації необхідна для запобігання спалаху інфекцій взимку.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала громадян скористатися цими пропозиціями.

"Зробити вакцинацію ніколи не було так просто. Це ніколи не було так швидко", - сказала вона в недільному відеоподкасті.

Щеплення також будуть доступні на постах пожежної служби, в трамваях і на футбольних полях.

За останніми даними, близько 62% жителів Німеччини повністю вакциновані від коронавірусу.

На думку експертів, не менше 75% людей необхідно вакцинувати, щоб згладити четверту хвилю, і значно більше, щоб їй запобігти.