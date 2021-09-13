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Германия активизирует вакцинацию накануне зимы

Понедельник, 13 сентября 2021, 12:29

В понедельник в Германии началась общенациональная неделя вакцинации, цель которой - ускорить темпы вакцинации от коронавируса перед началом зимы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкое агентство dpa.

В дополнение к традиционным местам, где можно сделать прививку, каждый желающий сможет пройти вакцинацию без предварительной записи и бесплатно в различных местах по всей стране, например, в библиотеках, торговых центрах и мечетях.

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Руководитель ведомства федерального канцлера Хельге Браун заявил в воскресенье, что предложения о вакцинации также "продолжатся в ближайшие недели". По его словам, новая волна вакцинации необходима для предотвращения вспышки инфекций зимой.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала граждан воспользоваться этими предложениями.

"Сделать вакцинацию никогда не было так просто. Это никогда не было так быстро", - сказала она в воскресном видеоподкасте.

Прививки также будут доступны на постах пожарной службы, в трамваях и на футбольных полях.

По последним данным, около 62% жителей Германии полностью вакцинированы от коронавируса.

По мнению экспертов, не менее 75% людей необходимо вакцинировать, чтобы сгладить четвертую волну, и гораздо больше, чтобы ее предотвратить.

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Германия Вакцины Коронавирус
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