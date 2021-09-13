У Молдові розслідують розкрадання $12 млн на імпорті електроенергії з України
Генпрокуратура Молдови порушила кримінальну справу за фактом розкрадання державних коштів за допомогою незаконних схем імпорту електроенергії з України.
Про це повідомляє молдовське видання NewsMaker, пише "Європейська правда".
За даними слідства, на початку 2008 року керівництво підприємства Energocom, яке постачає до Молдови електроенергію, у змові з чиновниками міністерства економіки, Нацагентства регулювання в енергетиці (НАРЕ) і іншими особами, в тому числі тими, хто живе за межами країни, реалізували злочинну схему.
За даними слідчих, вони необгрунтовано збільшили закупівельну ціну на електроенергію і привласнили різницю в ціні. Таким чином вони завдали державі збитків на $11 млн 927 тис.
8 червня Генеральна прокуратура Молдови повідомила про намір відновити розслідування, яке стосується контракту на поставку електроенергії, укладеного між Молдовою і Україною в 2008 році.
5 травня генпрокурор Александр Стояногло анулював відмову прокуратури по боротьбі з організованою злочинністю і особливих справ порушити кримінальну справу, ухвалену в 2017 році.
7 червня портал Anticorupţie повідомив про рішення суду відновити розслідування контракту на поставку електроенергії, укладеного між Молдовою і Україною в 2008 році. Портал зазначив, що в цій справі повинні фігурувати соціаліст та колишній президент Ігор Додон і колишній демократ Володимир Плахотнюк, оскільки справу завели на підставі журналістського розслідування, що стосувалося обох політиків.
За даними розслідування, в 2008 році в Молдові діяла шахрайська схема імпорту електроенергії через підставну компанію. У схемі, за інформацією журналістів, разом з Додоном і Плахотнюком брала участь колишня прем’єрка Зінаїда Гречаний.