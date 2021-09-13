В Молдове расследуют хищение $12 млн на импорте электроэнергии из Украины

Генпрокуратура Молдовы возбудила уголовное дело по факту хищения государственных средств с помощью незаконных схем импорта электроэнергии из Украины.

Об этом сообщает молдовское издание NewsMaker, пишет "Европейская правда".

По данным следствия, в начале 2008 года руководство предприятия Energocom, которое поставляет в Молдову электроэнергию, в сговоре с чиновниками министерства экономики, Нацагентства по регулированию в энергетике и другими лицами, в том числе теми, кто живет за пределами страны, реализовали преступную схему.

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По данным следователей, они необоснованно увеличили закупочную цену на электроэнергию и присвоили разницу в цене. Таким образом они нанесли государству ущерб на $11 млн 927 тыс.

8 июня Генеральная прокуратура Молдовы сообщила о намерении возобновить расследование, касающееся контракта на поставку электроэнергии, заключенного между Молдовой и Украиной в 2008 году.

5 мая генпрокурор Александр Стояногло аннулировал отказ прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особых дел возбудить уголовное дело, принятый в 2017 году.

7 июня портал Anticorupţie сообщил о решении суда возобновить расследование контракта на поставку электроэнергии, заключенного между Молдовой и Украиной в 2008 году. Портал отметил, что в этом деле должны фигурировать социалист и бывший президент Игорь Додон и бывший демократ Владимир Плахотнюк, поскольку дело завели на основании журналистского расследования, которое касалось обоих политиков.

По данным расследования, в 2008 году в Молдове действовала мошенническая схема импорта электроэнергии через подставную компанию. В схеме, по информации журналистов, вместе с Додоном и Плахотнюком участвовала бывшая премьер Зинаида Гречаный.