У Парижі почався суд над ексрадником Макрона, якому загрожує до 7 років тюрми

У Парижі розпочався суд у так званій "справі Беналли" - колишнього радника з безпеки президента Франції Еммануеля Макрона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

Перед судом, окрім 30-річного Александра Беналли, постануть двоє поліцейських, а також 48-річний жандарм запасу Венсан Краз, старий знайомий Беналли, ексспівробітник служби охорони президентської партії LREM.

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Беналла і Краз звинувачені, серед іншого, в застосуванні насильства проти маніфестантів на мітингу, а двоє поліцейських - в тому, що незаконно передали Беналлі записи з камер відеоспостереження, які зафіксували факт насильства.

Справа ексрадника Макрона набула розголосу у середині липня 2018 року після публікації у французьких ЗМІ відео, на якому Александр Беналла в ході маніфестації 1 травня в Парижі б'є демонстранта.

Пізніше за цим скандалом потягнувся ланцюжок інших, пов'язаних з Беналлою - незаконне носіння зброї, незаконне отримання і використання дипломатичних документів і навіть контракти на охоронні послуги з російськими олігархами.

Беналлі і Кразу, які незабаром після публікації у пресі були звільнені зі своїх постів в Єлисейському палаці і в партії, закидають ще один епізод "незаконного насильства" проти маніфестантів, що стався за кілька годин до скандального побиття в паризькому ботанічному саду.

Беналла, крім того, звинувачується в "публічному незаконному використанні" службових документів і в "підробці документів і використання свідомо підроблених документів".

Слухання повинні завершитися 1 жовтня.

За пред'явленими звинуваченнями Беналлі може загрожувати до 7 років в'язниці і до 100 тисяч євро штрафу, Кразу - до 3 років в'язниці і до 45 тисяч євро штрафу.