В Париже начался суд над экс-советником Макрона, которому грозит до 7 лет тюрьмы
В Париже начался суд по так называемому "делу Беналлы" - бывшего советника по безопасности президента Франции Эммануэля Макрона.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.
Перед судом, кроме 30-летнего Александра Беналлы, предстанут двое полицейских, а также 48-летний жандарм запаса Венсан Краз, старый знакомый Беналлы, бывший сотрудник службы охраны президентской партии LREM.
Беналла и Краз обвиняются, среди прочего, в применении насилия против манифестантов на митинге, а двое полицейских - в том, что незаконно передали Беналле записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали факт насилия.
Дело экс-советника Макрона получило огласку в середине июля 2018 года после публикации во французских СМИ видео, на котором Александр Беналла в ходе манифестации 1 мая в Париже бьет демонстранта.
Позже за этим скандалом потянулась цепочка других, связанных с Беналлой - незаконное ношение оружия, незаконное получение и использование дипломатических документов и даже контракты на охранные услуги с российскими олигархами.
Беналла и Краз, которые вскоре после публикации в прессе были уволены со своих постов в Елисейском дворце и в партии, обвиняются еще по одному эпизоду "незаконного насилия" против манифестантов, который произошел за несколько часов до скандального избиения в парижском ботаническом саду.
Беналла, кроме того, обвиняется в "публичном незаконном использовании" служебных документов и в "подделке документов и использование заведомо поддельных документов".
Слушания должны завершиться 1 октября.
По предъявленным обвинениям Беналле может грозить до 7 лет тюрьмы и до 100 000 евро штрафа, Кразу - до 3 лет тюрьмы и до 45 000 евро штрафа.