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В Париже начался суд над экс-советником Макрона, которому грозит до 7 лет тюрьмы

Понедельник, 13 сентября 2021, 16:23

В Париже начался суд по так называемому "делу Беналлы" - бывшего советника по безопасности президента Франции Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

Перед судом, кроме 30-летнего Александра Беналлы, предстанут двое полицейских, а также 48-летний жандарм запаса Венсан Краз, старый знакомый Беналлы, бывший сотрудник службы охраны президентской партии LREM.

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Беналла и Краз обвиняются, среди прочего, в применении насилия против манифестантов на митинге, а двое полицейских - в том, что незаконно передали Беналле записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали факт насилия.

Дело экс-советника Макрона получило огласку в середине июля 2018 года после публикации во французских СМИ видео, на котором Александр Беналла в ходе манифестации 1 мая в Париже бьет демонстранта.

Позже за этим скандалом потянулась цепочка других, связанных с Беналлой - незаконное ношение оружия, незаконное получение и использование дипломатических документов и даже контракты на охранные услуги с российскими олигархами.

Беналла и Краз, которые вскоре после публикации в прессе были уволены со своих постов в Елисейском дворце и в партии, обвиняются еще по одному эпизоду "незаконного насилия" против манифестантов, который произошел за несколько часов до скандального избиения в парижском ботаническом саду.

Беналла, кроме того, обвиняется в "публичном незаконном использовании" служебных документов и в "подделке документов и использование заведомо поддельных документов".

Слушания должны завершиться 1 октября.

По предъявленным обвинениям Беналле может грозить до 7 лет тюрьмы и до 100 000 евро штрафа, Кразу - до 3 лет тюрьмы и до 45 000 евро штрафа.

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Франция Макрон
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