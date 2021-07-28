Макрон подав скаргу на автора плаката, який зобразив його в образі Гітлера

Президент Франції Еммануель Макрон уповноважив паризьку юридичну фірму подати скаргу проти автора плаката, на якому його зобразили в образі Адольфа Гітлера.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France Blue.

Автор плаката - адміністратор мережі рекламних щитів в департаменті Вар Мішель-Анж Флорі - повідомив, що в четвер його викликають на допит до поліцейської дільниці міста Тулон у зв'язку зі скаргою президента.

Автора плаката підозрюють в публічній образі президента Франції, що може каратися штрафом у розмірі 12 тисяч євро.

Раніше прокуратура Тулона порушила справу у зв'язку з появою на рекламному щиті зображення, на якому Макрон постає в схожій на нацистську уніформу і з вусами і зачіскою, як у Гітлера.

Крім того, на характерній пов'язці червоного кольору на рукаві зображена стилізована під прапор Третього рейху абревіатура заснованої Макроном партії "Вперед, Республіка!".

Білборди, зокрема, були розміщені в самому Тулоні і в комуні Ла-Сейне-сюр-Мер.