Україну відділяють від ЄС "світлові роки" - Кальюлайд

Чинна президентка Естонії Керсті Кальюлайд повторила свої слова про те, що попереду в України ще багато років роботи для наближення до членства у ЄС.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це вона сказала під час форуму YES-Brainstorming, коментуючи свою заяву в інтерв’ю ЄвроПравді, що Україні для членства потрібно ще з 20 років роботи.

"Усі прогнози базуються від попереднього досвіду",- пояснила вона.

Керсті Кальюлайд нагадала, що для членства в ЄС Україна має спочатку виконати Копенгагенські критерії, проте наразі Київ - "на відстані кількох світлових років" від їхнього виконання.

"На жаль, за 5 років я не побачила наближення України до виконання Копенгагенських критеріїв",- додала вона.

Керсті Кальюлайд також згадала про проблеми естонських інвесторів в Україні. "Є компанія, яка дійшла до європейського правосуддя, але їй це не допомогло. А нещодавно я дізналася про компанію, яка наближалася до дуже серйозної угоди в України, але до них прийшов адвокат (не буду казати кого він представляв), і заявив, що для прискорення угоди їм треба поділитися частиною своїх акцій",- розповіла вона.

"Тому коли питають, чому Україна досі не в ЄС, то відповідь, на мій погляд, очевидна",- резюмувала вона.

Разом із тим Керсті Кальюлайд запевняє, що завжди була прихильницею членства у ЄС таких країн, як Україна, Грузія чи Молдова.

"Багато років я казала вашим олігархам: наближення до ЄС збільшить вартість ваших активів. На жаль, меі не вдалося достукатися до них – тому я користуюся можливістю ще раз повторити це. Можливо, одного дня станеться чудо і вони почують цей меседж – тоді Україна почне наближатися до ЄС",- додала президентка Естонії.

Нагадаємо, в інтерв’ю ЄвроПравді Керсті Кальюлайд сказала також, що Україна не зможе стати членом НАТО, доки не поверне всі окуповані території.

Повний текст інтерв'ю читайте за посиланням.

З жовтня Керсті Кальюлайд на посаді президента Естонії замінить 63-річний Алар Каріс, який перед цим очолював Національний музей Естонії.

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