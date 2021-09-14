Прикордонники Молдови й України затримали контрабандистів, що возили цигарки літаком

Прикордонники України та Молдови викрили контрабандистів, які займалися нелегальним перевезенням цигарок літаком Ан-2, порушуючи при цьому повітряний простір трьох країн.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, пише "Європейська правда".

Літак прикордонники разом затримали в ніч на 14 вересня, після інформації українських правоохоронців.

"Прикордонною поліцією Молдови спільно з українськими прикордонниками, за майже десять кілометрів від н.п. Сокиряни Новодністровського району (Україна) на околиці н.п. Грозніца Бричанського району (Республіка Молдова), виявлено Ан-2 українського походження, легковий автомобіль молдовської реєстрації та групу осіб, що обслуговувала літак", - повідомляє відомство.

Також вилучили засоби навігації, які використовували правопорушники.

Як повідомляється, затримані - двоє українців, з Києва й Чернівців, та один громадянин Білорусі.

Правоохоронці України та Молдови з’ясовують деталі роботи групи.