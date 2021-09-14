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Пограничники Молдовы и Украины задержали контрабандистов, возивших сигареты самолетом

Вторник, 14 сентября 2021, 09:33

Пограничники Украины и Молдовы разоблачили контрабандистов, которые занимались нелегальной перевозкой сигарет на самолете Ан-2, нарушая при этом воздушное пространство трех стран.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы, пишет "Европейская правда".

Самолет пограничники вместе задержали в ночь на 14 сентября, после информации украинских правоохранителей.

 

"Пограничной полицией Молдовы совместно с украинскими пограничниками, почти в десяти километрах от н.п. Сокиряны Новоднестровского района (Украина) на окраине н.п. Грозница Бричанского района (Республика Молдова), обнаружены Ан-2 украинского происхождения, легковой автомобиль молдавской регистрации и группа лиц, которая обслуживала самолет", - сообщает ведомство.

Также изъяли средства навигации, которые использовали правонарушители.

Как сообщается, задержанные - двое украинцев, из Киева и Черновцов, и один гражданин Беларуси.

 

Правоохранители Украины и Молдовы выясняют детали работы группы.

 

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