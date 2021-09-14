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У Данії дозволять створювати "зони нульових викидів" у містах

Вівторок, 14 вересня 2021, 10:46

У Данії уряд та партії, які його підтримують, досягли угоди щодо низки кліматичних питань. Серед іншого, містам хочуть дозволити створювати "зони нульових викидів".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DR.

Муніципалітетам нададуть право визначати зони міста, куди не впускатимуть машини з двигуном внутрішнього згоряння - крім деяких винятків, за наявності "легітимних причин".

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Також міста зможуть посилити вимоги до автомобілів - наприклад, щоб у певні зони не могли заїздити авто на дизелі без фільтра, що уловлює дрібнодисперсні частки.

Крім того, місцевій владі буде надано можливість заборонити використання камінів чи печей на дровах, якщо у даній місцевості є інші варіанти для опалення.

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Данія
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