У Данії дозволять створювати "зони нульових викидів" у містах

У Данії уряд та партії, які його підтримують, досягли угоди щодо низки кліматичних питань. Серед іншого, містам хочуть дозволити створювати "зони нульових викидів".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DR.

Муніципалітетам нададуть право визначати зони міста, куди не впускатимуть машини з двигуном внутрішнього згоряння - крім деяких винятків, за наявності "легітимних причин".

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Також міста зможуть посилити вимоги до автомобілів - наприклад, щоб у певні зони не могли заїздити авто на дизелі без фільтра, що уловлює дрібнодисперсні частки.

Крім того, місцевій владі буде надано можливість заборонити використання камінів чи печей на дровах, якщо у даній місцевості є інші варіанти для опалення.