В Дании позволят создавать зоны нулевых выбросов в городах

В Дании правительство и поддерживающие его партии достигли соглашения по ряду климатических вопросов. Среди прочего, городам хотят позволить создавать "зоны нулевых выбросов".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DR.

Муниципалитетам предоставят право определять зоны города, куда не будут впускать машины с двигателем внутреннего сгорания - кроме некоторых исключений, при наличии легитимных причин.

Читайте также Австрия: электромобили и гибриды впервые составили большинство среди новых авто

Также города смогут усилить требования к автомобилям - например, чтобы в определенные зоны не могли заезжать авто на дизеле без фильтра, улавливающего мелкодисперсные частицы.

Кроме того, местным властям будет предоставлена ​​возможность запретить использование каминов и печей на дровах, если в данной местности есть другие варианты для отопления.