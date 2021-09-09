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У Австрії електромобілі й “гібриди” вперше склали більшість серед авто, зареєстрованих за місяць

Четвер, 9 вересня 2021, 18:22

У серпні 2021 року частка нових зареєстрованих в Австрії електромобілів та "гібридних" автомобілів вперше виявилась більшою, ніж окремо взятих автівок на бензині і дизельному пальному.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на , про це свідчать дані статистичного відомства, опубліковані 9 вересня. 

Загальна частка електромобілів та гібридів серед зареєстрованих транспортних засобів склала 42,2%. Автомобілі, що використовують як пальне бензин, склали 35,1% і автомобілі на дизелі - 22,7%. 

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Частка нових транспортних засобів на альтернативних джерелах за останній рік зросла більш ніж удвічі.

Крім того, спостерігається тенденція до зниження кількості нових автовласників. У серпні 2021 року кількість зареєстрованих авто виявилась на 15% меншою, ніж у серпні 2020 року.

Як повідомлялося, у Польщі з липня діє програма субсидій для тих, хто купує електромобілі, а в Іспанії 4,3 млрд євро з коштів ЄС спрямують на розвиток індустрії електромобілів.

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