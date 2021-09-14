У Франції невакцинованих медпрацівників з 15 вересня відсторонятимуть від роботи

Французьким медичним працівникам загрожує відсторонення від роботи, якщо вони до середи не зроблять щеплення від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Медичні працівники та працівники служби невідкладної допомоги - єдині співробітники у Франції, для яких вакцинація є обов'язковою, і крайній термін для отримання хоча б першої дози - 15 вересня.

Після цього медичні працівники, які не отримали хоча б одну дозу вакцини, не зможуть працювати і не будуть отримувати зарплату, хоча Конституційний суд Франції ухвалив, що їх не можна звільнити. Нещепленим співробітникам також не дозволяється брати оплачувану відпустку через хворобу.

Правило поширюється на всіх співробітників сфери охорони здоров'я та співробітників будинків престарілих, а також на всіх, хто працює волонтером в цих установах.

Останні дані показують, що близько 88% медичного персоналу у Франції отримали хоча б одну дозу вакцини. Серед медичних працівників, таких як лікарі загальної практики, цей показник зростає до 94%, при цьому 90% повністю вакциновані.

Роботодавцям, які не перевіряють свідоцтва про вакцинацію своїх співробітників, загрожує штраф в розмірі 135 євро, а за понад три правопорушення він може досягати 3750 євро.

Нагадаємо, у Франції Застосування ковід-сертифікатів з серпня поступово розширюється на нові сфери й категорії. З 30 серпня працівники ресторанів, перукарень, торгових центрів тощо повинні виходити на роботу тільки з "паспортом здоров’я", або здавати тести кожні три дні, якщо не хочуть вакцинуватися.

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