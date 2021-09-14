Во Франции невакцинированных медработников с 15 сентября будут отстранять от работы
Французским медицинским работникам грозит отстранение от работы, если они до среды не сделают прививку от коронавируса.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.
Медицинские работники и работники службы неотложной помощи - единственные сотрудники во Франции, для которых вакцинация является обязательной, и крайний срок для получения хотя бы первой дозы - 15 сентября.
После этого медицинские работники, которые не получили хотя бы одну дозу вакцины, не смогут работать и не будут получать зарплату, хотя Конституционный суд Франции постановил, что их нельзя уволить. Непривитым сотрудникам также не разрешается брать оплачиваемый отпуск по болезни.
Правило распространяется на всех сотрудников сферы здравоохранения и сотрудников домов престарелых, а также на всех, кто работает волонтером в этих учреждениях.
Последние данные показывают, что около 88% медицинского персонала во Франции получили хотя бы одну дозу вакцины. Среди местных медицинских работников, таких как врачи общей практики, этот показатель возрастает до 94%, при этом 90% полностью вакцинированы.
Работодателям, которые не проверяют свидетельства о вакцинации своих сотрудников, грозит штрафу в размере 135 евро, а за более трех правонарушений он может достигать 3750 евро.