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Во Франции невакцинированных медработников с 15 сентября будут отстранять от работы

Вторник, 14 сентября 2021, 15:01

Французским медицинским работникам грозит отстранение от работы, если они до среды не сделают прививку от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Медицинские работники и работники службы неотложной помощи - единственные сотрудники во Франции, для которых вакцинация является обязательной, и крайний срок для получения хотя бы первой дозы - 15 сентября.

После этого медицинские работники, которые не получили хотя бы одну дозу вакцины, не смогут работать и не будут получать зарплату, хотя Конституционный суд Франции постановил, что их нельзя уволить. Непривитым сотрудникам также не разрешается брать оплачиваемый отпуск по болезни.

Правило распространяется на всех сотрудников сферы здравоохранения и сотрудников домов престарелых, а также на всех, кто работает волонтером в этих учреждениях.

Последние данные показывают, что около 88% медицинского персонала во Франции получили хотя бы одну дозу вакцины. Среди местных медицинских работников, таких как врачи общей практики, этот показатель возрастает до 94%, при этом 90% полностью вакцинированы.

Работодателям, которые не проверяют свидетельства о вакцинации своих сотрудников, грозит штрафу в размере 135 евро, а за более трех правонарушений он может достигать 3750 евро.

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Франция Вакцины Коронавирус
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