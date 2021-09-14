Чому проєкт закону для реформи СБУ під загрозою зриву

У середу парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки знову розглядатиме проєкт закону про Службу безпеки України.

Комітет має погодити фінальну версію документа, яку з високою імовірністю ухвалить парламент – якщо там переважатимуть прозахідні настрої.

Втім, лишається і шанс на зрив реформи або її викривлення.

ЄвроПравда проаналізувала зауваження до законопроєкту, які розглядатиме парламентський комітет.

Про вартісні і відверто деструктивні ідеї у законопроєкті, який має стати першим кроком у реформі СБУ, та про те, чи є він взагалі позитивним читайте в цікавій статті головного редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка За крок до початку реформи СБУ: що можливо та що шкідливо змінювати у проєкті.

ЄвроПравда вже розповідала, що 14 липня комітет з нацбезпеки ухвалив "комітетську версію" законопроєкту про СБУ, яку рекомендуватиме Раді до схвалення у другому читанні та в цілому. Схвалений текст викликав однозначну підтримку від США, ЄС та НАТО.

Питання повернулося до комітету через експертний висновок юридичного управління парламенту щодо останньої версії законопроєкту, який налічує 68 сторінок.

Документ містить низку технічних правок, а також змістовних зауважень, які справді дуже бажано врахувати перед тим, як проєкт винесуть на голосування в залі.

Та є в ньому і те, на що не можна погоджуватися у жодному разі.

До прикладу, юруправління пропонує внести ясність і визначитися, а також нагадує, що Конституція містить чітку норму: держбезпеку мають гарантувати лише "військові формування та правоохоронні органи держави", тож СБУ, за вимогою основного закону України, має бути одним із них.

Однак виконувати цю рекомендацію юристів у жодному разі не можна, бо руйнує суть реформи СБУ, яка повинна перетворити нащадка КДБ на ефективний контррозвідувальний орган з цивільними контррозвідувальниками, фахівцями з опору кібератакам тощо, але без слідчих функції.

Разом з тим, юристи ВР – цього разу цілком обґрунтовано – кажуть про потенційну проблемність норми про те, що СБУ з 2025 року втратить право здійснювати функцію досудового розслідування кримінальних правопорушень.

Юруправління звертає увагу, що треба прив’язуватися не до дати, на кшталт 1 січня 2025 року, а забирати слідство у СБУ лише "з моменту ухвалення змін до КПК". Щоби, мовляв, не було періоду "сірої зони", коли у СБУ ці повноваження забрали, а іншим органам не передали.

Які ще рекомендації юруправління точно не варто виконувати, а які — навпаки, читайте в цікавій статті головного редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка За крок до початку реформи СБУ: що можливо та що шкідливо змінювати у проєкті.