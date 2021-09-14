Почему проект закона для реформы СБУ под угрозой срыва

В среду парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки снова будет рассматривать проект закона о Службе безопасности Украины.

Комитет должен согласовать финальную версию документа, которую с большой вероятностью примет парламент - если там будут преобладать прозападные настроения.

Впрочем, остается и шанс на срыв реформы или ее искажение.

ЕвроПравда проанализировала замечания к законопроекту, которые будет рассматривать парламентский комитет.

О конструктивных и откровенно деструктивных идеях к законопроекту, который должен стать первым шагом в реформе СБУ, и о том, является ли он вообще положительным читайте в интересной статье главного редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко В шаге от начала реформы СБУ: что можно и что вредно менять в проекте.

ЕвроПравда уже рассказывала, что 14 июля комитет по нацбезопасности принял "комитетскую версию" законопроекта о СБУ, которую будет рекомендовать Раде до принятия во втором чтении и в целом. Одобренный текст вызвал однозначную поддержку от США, ЕС и НАТО.

Вопрос вернулся в комитет из-за экспертного заключения юридического управления парламента к последней версии законопроекта, который насчитывает 68 страниц.

Документ содержит ряд технических правок, а также содержательных замечаний, которые действительно очень желательно учесть перед тем, как проект вынесут на голосование в зале.

Но есть в нем и то, на что нельзя соглашаться ни в коем случае.

К примеру, юруправление предлагает внести ясность и определиться, а также напоминает, что Конституция содержит четкую норму: госбезопасность должны гарантировать лишь "воинские формирования и правоохранительные органы государства", поэтому СБУ, по требованию основного закона Украины, должно быть одним из них.

Однако выполнять эту рекомендацию юристов ни в коем случае нельзя, потому что разрушает суть реформы СБУ, которая должна превратить потомка КГБ на эффективный контрразведывательный орган с гражданскими контрразведчиками, специалистами по сопротивлению кибератакам и т.д., но без следственных функции.

Вместе с тем, юристы ВР - на этот раз вполне обоснованно - говорят о потенциальной проблемности нормы о том, что СБУ с 2025 потеряет право осуществлять функцию досудебного расследования уголовных правонарушений.

Юруправление обращает внимание, что надо привязываться не к дате, по типу 1 января 2025, а забирать следствие у СБУ лишь "с момента принятия изменений в УПК". Чтобы, мол, не было периода "серой зоны", когда в СБУ эти полномочия забрали, а другим органам не передали.

Какие еще рекомендации юруправления точно не стоит исполнять, а какие - наоборот, читайте в интересной статье главного редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко В шаге от начала реформы СБУ: что можно и что вредно менять в проекте.