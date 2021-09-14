У Британії вперше за понад 60 років почали ремонт Стоунхенджу

У Великій Британії вперше за понад 60 років почався ремонт Стоунхенджу, планується відремонтувати тріщини та дірки в каменях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Ремонтні роботи вирішили провести після того, як лазерне сканування показало, що камені перемичок, шви і бетонний розчин, що врівноважує їх по вертикальних каменях, зруйнувалися.

Очікується, що на виконання робіт у фахівців-реставраторів піде два тижні. Риштування будуть встановлені так, щоб робітники могли дістатися до вершини каменів і замінити бетонний розчин вапняним.

"Чотири з половиною тисячі років впливу вітру і дощу призвели до утворення тріщин і отворів на поверхні каменя, і ця життєво важлива робота захистить особливості, які роблять Стоунхендж таким унікальним", - сказала старший куратор Хізер Себайр.

Благодійна організація English Heritage також домовилася з Королівським монетним двором про випуск спеціальної пам'ятної монети 2021 року, аби її можна було вставити в нову перемичку між камінням.

Її встановить 71-річний Річард Вудман-Бейлі. Коли йому було вісім років в 1958 році, він залишив монету під час попереднього ремонту.

"На честь стародавнього пам'ятника ми викарбували срібну монету номіналом 2 фунти стерлінгів 2021 року із зображенням Британії", - сказала директор служби колекціонування Королівського монетного двору Ребекка Морган.