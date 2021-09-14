В Британии впервые за 60 лет начали ремонт Стоунхенджа

В Великобритании впервые более чем за 60 лет начался ремонт Стоунхендж, планируется отремонтировать трещины и дыры в камнях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Ремонтные работы решили провести после того, как лазерное сканирование показало, что камни перемычек, швы и бетонный раствор, уравновешивающий их по вертикальным камням, разрушились.

Ожидается, что на выполнение работ у специалистов-реставраторов уйдет две недели. Строительные леса будут установлены так, чтобы рабочие могли добраться до вершины камней и заменить разрушающийся бетонный раствор известковым раствором.

"Четыре с половиной тысячи лет воздействия ветра и дождя привели к образованию трещин и отверстий на поверхности камня, и эта жизненно важная работа защитит особенности, которые делают Стоунхендж таким уникальным", - сказала старший куратор Хизер Себайр.

Благотворительная организация также договорилась с Королевским монетным двором о выпуске специальной памятной монеты 2021 года, чтобы ее можно было вставить в новую перемычку между камнями.

Ее установит 71-летний Ричард Вудман-Бейли. Когда ему было восемь лет в 1958 году, он оставил монету во время предыдущего ремонта.

"В честь древнего памятника мы отчеканим серебряную монету номиналом 2 фунта стерлингов 2021 года с изображением Британии", - сказала директор службы коллекционирования Королевского монетного двора Ребекка Морган.