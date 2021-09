Зеленский: Еврокомиссия одобрила второй транш макрофина для Украины в размере 600 млн евро

Еврокомиссия одобрила выделение для Украины второго транша макрофинансовой помощи объемом 600 млн евро, получение которого было привязано к реализации ряда реформ.

О выделении транша заявили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает "Европейская правда".

"Благодарен Еврокомиссии и Валдису Домбровскису за предоставление 600 млн евро второго транша макрофинансовой помощи Украине. Это ускорит наше экономическое восстановление после пандемии коронавируса. Углубляем наши отношения с ЕС и продолжаем реформы, которые повысят устойчивость Европы", - заявил Шмыгаль.

