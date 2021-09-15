Зеленский: Еврокомиссия одобрила второй транш макрофина для Украины в размере 600 млн евро

Еврокомиссия одобрила выделение для Украины второго транша макрофинансовой помощи объемом 600 млн евро, получение которого было привязано к реализации ряда реформ.

О выделении транша заявили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает "Европейская правда".

"Благодарен Еврокомиссии и Валдису Домбровскису за предоставление 600 млн евро второго транша макрофинансовой помощи Украине. Это ускорит наше экономическое восстановление после пандемии коронавируса. Углубляем наши отношения с ЕС и продолжаем реформы, которые повысят устойчивость Европы", - заявил Шмыгаль.

Grateful to @EU_Commission & @VDombrovskis for providing €600 mln of the 2nd tranche of macro-financial assistance to 🇺🇦

It'll accelerate our economic recovery from the COVID-19. We're deepening our relations w/EU, continuing reforms that will strengthen the resilience of Europe — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) September 15, 2021

"Приветствую решение Еврокомиссии предоставить Украине 600 млн евро второго транша макрофинансовой помощи. Благодарю президента Урсула фон дер Ляйен и Валдиса Домбровскиса за положительную оценку воплощенных в Украине реформ. Это свидетельство солидарности Украины и ЕС в преодолении вызовов и борьбе с коронавирусом", - заявил Зеленский.

Вітаю рішення @EU_Commission про виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги в сумі €600 млн. Вдячний #ЄС, @vonderleyen, @Vdombrovskis за позитивну оцінку впроваджуваних Україною реформ. Це свідчення солідарності 🇺🇦 та 🇪🇺 у подоланні викликів і боротьбі з #COVID19 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 15, 2021

Первый транш Европейской комиссии от имени ЕС в размере 600 млн евро Украина получила в декабре 2020 года в рамках программы макрофинансовой помощи, связанной с COVID-19.

Учитывая чрезвычайный характер этой поддержки, первая выплата была проведена ​​без выполнения каких-либо конкретных условий со стороны Украины.

Выдачу второго транша поставили в зависимость от выполнения восьми конкретных мер, изложенных в меморандуме. К ним относятся меры в области управления государственными финансами, борьбы с коррупцией, улучшения деловой среды и управления государственными предприятиями.

Одним из ключевых требований для получения второго транша макрофинансовой помощи ЕС было реформирование Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия, и два ключевых законы были приняты.

В августе вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что Украина выполнила все основные условия для получения второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро, но его поступление возможно после решения МВФ.