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Зеленский: Еврокомиссия одобрила второй транш макрофина для Украины в размере 600 млн евро

Среда, 15 сентября 2021, 09:54

Еврокомиссия одобрила выделение для Украины второго транша макрофинансовой помощи объемом 600 млн евро, получение которого было привязано к реализации ряда реформ.

О выделении транша заявили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает "Европейская правда".

"Благодарен Еврокомиссии и Валдису Домбровскису за предоставление 600 млн евро второго транша макрофинансовой помощи Украине. Это ускорит наше экономическое восстановление после пандемии коронавируса. Углубляем наши отношения с ЕС и продолжаем реформы, которые повысят устойчивость Европы", - заявил Шмыгаль. 

"Приветствую решение Еврокомиссии предоставить Украине 600 млн евро второго транша макрофинансовой помощи. Благодарю президента Урсула фон дер Ляйен и Валдиса Домбровскиса за положительную оценку воплощенных в Украине реформ. Это свидетельство солидарности Украины и ЕС в преодолении вызовов и борьбе с коронавирусом", - заявил Зеленский.

Первый транш Европейской комиссии от имени ЕС в размере 600 млн евро Украина получила в декабре 2020 года в рамках программы макрофинансовой помощи, связанной с COVID-19.

Учитывая чрезвычайный характер этой поддержки, первая выплата была проведена ​​без выполнения каких-либо конкретных условий со стороны Украины.

Выдачу второго транша поставили в зависимость от выполнения восьми конкретных мер, изложенных в меморандуме. К ним относятся меры в области управления государственными финансами, борьбы с коррупцией, улучшения деловой среды и управления государственными предприятиями.

Одним из ключевых требований для получения второго транша макрофинансовой помощи ЕС было реформирование Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия, и два ключевых законы были приняты.

В августе вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что Украина выполнила все основные условия для получения второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро, но его поступление возможно после решения МВФ.

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