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Посли G7 очікують від України подальшої боротьби з корупцією у сфері інфраструктури

Середа, 15 вересня 2021, 12:27

Посли G7 на зустрічі з міністром інфраструктури Олександром Кубраковим висловили очікування  втілення найкращих міжнародних практик, зокрема в царині боротьби з корупцією, в рамках реформи сектору.

Про це йдеться у Twitter британського головування в групі послів G7 з підтримки реформ в Україні, повідомляє "Європейська правда".

Відзначається, що посли G7 почули від міністра Кубракова про плани реформ і розвитку інфраструктури в Україні.

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Посли окреслили свою підтримку реформ, що покращать прозорість і ефективність, зокрема забезпечать впровадження корпоративного управління відповідно до міжнародних стандартів.

Вони наголосили, що країни G7 є головними інвесторами у секторі й продовжуватимуть надавати значну практичну підтримку таким реформам.

"Подальша робота з втілення найкращих міжнародних практик, зокрема в царині боротьби з корупцією, допоможе залучити більше іноземних інвестицій до України", - йдеться у заяві дипломатів.

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