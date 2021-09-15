Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Європарламенті пропонують ЄС не визнавати вибори в Держдуму РФ

Середа, 15 вересня 2021, 15:01

У проєкті звіту про майбутню стратегію відносин ЄС з Росією, який Європарламент планує затвердити у середу, депутати закликають ЄС бути готовим не визнавати російський парламент, якщо вибори до нього на цьому тижні будуть визнані сфальсифікованими.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EU Reporter.

"ЄС повинен бути готовий не визнавати парламент Росії та розглянути питання про виключення Росії з міжнародних організацій із парламентськими асамблеями, зокрема з Парламентської асамблеї Ради Європи, якщо парламентські вибори 2021 року в Росії будуть визнані шахрайськими та такими, які булі проведені з порушенням демократичних принципів та міжнародного права", - йдеться в документі.

Читайте також
Росія погрожує Чехії, Європарламент голосує за ЛГБТ: головне за 14 вересня

"Люди в Росії повинні мати право вибору, як і люди в будь-який іншій демократичній країні. Коли ключові гравці опозиції і противники російської правлячої партії сидять у тюрмах або під домашнім арештом, тоді вибору немає.

Репресії Кремля щодо всіх кандидатів від опозиції, вільних ЗМІ або НУО підривають легітимність і справедливість виборів. Ми повторюємо, що необхідно звільнити лідера опозиції Алексєя Навального, а також всіх, хто підтримував його під час мирних акцій протесту", - заявив автор звіту Андрюс Кубілюс.

У звіті наголошується, що ЄС слід співпрацювати з Москвою з питань, які становлять спільний інтерес, таких як контроль над озброєннями, будівництво миру, глобальна безпека чи зміна клімату. Така співпраця, однак, повинна бути суворо обумовлена ​​готовністю Кремля дотримуватись прав людини та міжнародного законодавства.

Голосування за резолюцію відбудеться 15 вересня, а його результати будуть оголошені 16 вересня.

Рішення Європейського парламенту не є обов’язковими до виконання, вони є рекомендацією для країн ЄС.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Європарламент Росія
powered by lun.ua

Статті

Джон Болтон: До НАТО не приймають країни, де йде війна. Але український випадок – особливий

Ексрадник президента Трампа: "Нам варто змінити уявлення, яке існувало за часів адміністрацій Трампа та Обами, ніби США насправді не прихильні до членства України".
15 вересня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Момент істини для судової реформи: яким шляхом піде Україна

Справедлива судова система — це щось дуже європейське. І також дуже євроатлантичне. Настав час приступити до роботи та впровадити цю реформу.
15 вересня 2021 — Матті Маасікас, посол Євросоюзу в Україні

Ліки для Європи: як українській фармацевтиці вийти на ринок ЄС

Угода АСАА між ЄС та Ізраїлем у фармацевтичній галузі – це важливий прецедент, до якого може апелювати Україна під час перегляду УА.
15 вересня 2021 — Назар Бобицький, UBTA