Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Европарламенте предлагают ЕС не признавать выборы в Госдуму РФ

Среда, 15 сентября 2021, 15:01

В проекте отчета о будущей стратегии отношений ЕС с Россией, который Европарламент планирует утвердить в среду, депутаты призывают ЕС быть готовым не признавать российский парламент, если выборы в него на этой неделе будут признаны фальсифицированными.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EU Reporter.

"ЕС должен быть готов не признавать парламент России и рассмотреть вопрос об исключении России из международных организаций с парламентскими ассамблеями, в частности из Парламентской ассамблеи Совета Европы, если парламентские выборы 2021 года в России будут признаны нечестными и  проведенными с нарушением демократических принципов и международного права", - говорится в документе.

Читайте также
Россия угрожает Чехии, Европарламент голосует за ЛГБТ: главное за 14 сентября

"Люди в России должны иметь право выбора, как и люди в любой другой демократической стране. Когда ключевые игроки оппозиции и противники российской правящей партии находятся в тюрьмах или под домашним арестом, тогда выбора нет.

Репрессии Кремля в отношении всех кандидатов от оппозиции, свободных СМИ или НПО подрывают легитимность и справедливость выборов. Мы повторяем, что необходимо освободить лидера оппозиции Алексея Навального, а также всех, кто поддерживал его во время мирных акций протеста", - заявил автор отчета Андрюс Кубилюс.

В отчете отмечается, что ЕС следует сотрудничать с Москвой по вопросам, представляющим общий интерес, таким как контроль над вооружениями, строительство мира, глобальная безопасность или изменение климата. Такое сотрудничество, однако, должно быть строго обусловлено ​​готовностью Кремля соблюдать права человека и международное законодательство.

Голосование за резолюцию состоится 15 сентября, а его результаты будут объявлены 16 сентября.

Решения Европейского парламента не являются обязательными для исполнения, а лишь рекомендацией для стран ЕС.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Европарламент Россия
powered by lun.ua

Статьи

Джон Болтон: В НАТО не принимают страны, где идет война. Но украинский случай – особенный

Экс-советник президента Трампа: "Нам следует изменить представление, существовавшее во времена администраций Трампа и Обамы, что США на самом деле не благосклонны к членству Украины".
15 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Момент истины для судебной реформы: каким путем пойдет Украина

Справедливая судебная система – это что-то очень европейское. И очень евроатлантическое. Пришло время приступить к работе и внедрить эту реформу (укр.)
15 сентября 2021 — Матти Маасикас, посол Евросоюза в Украине

Лекарства для Европы: как украинской фармацевтике выйти на рынок ЕС

Соглашение АСАА между ЕС и Израилем в фармацевтической отрасли – это важный прецедент, к которому может апеллировать Украина при пересмотре СА.
15 сентября 2021 — Назар Бобицкий, UBTA