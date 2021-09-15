В Іспанії заявили про перший випадок госпіталізації підлітка через залежність від відеогри
Іспанські медики на два місяці госпіталізували підлітка через залежність від відеоігор.
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише El Pais.
Команда з лікарні міста Кастельон опублікувала перший у світі клінічний випадок неповнолітнього, який був госпіталізований через ігрову залежність.
Симптоми, які привели до госпіталізації, були пов'язані з серйозною поведінковою залежністю від відеогри Fortnite і включали ізоляцію вдома, відмову від соціальних взаємодій з відмовою від звернення до медичних установ, низький інтерес до свого оточення, дуже вибірковий підхід до своїх смаків і обмежену діяльність.
Повідомляється, що підліток раніше мав дуже високу успішність, але з початку року спостерігалася велика кількість прогулів в школі, порушення графіка відпочинку і сну.
За словами медиків, залежність від відеоігор виникла через недавню втрату родича і почуття тривоги. Гра відволікала від горя втрати і стала "притулком для емоційних переживань".
Медики працювали як з підлітком, так і з його родиною, допомагаючи розвитку особистих навичок, і створювали щоденні рекомендації. За їх словами, це допомогло пацієнтові "оцінити наслідки, які використання відеогри мало для його повсякденного життя", і "це дозволило йому висловити траур з приводу смерті його родича".
Інтернет-залежність була визначена як "поведінковий розлад" в 1995 році. ВООЗ також включила розлад в число психічних захворювань у 2018 році. Експерти не вважають, що відеоігри є проблемою самі по собі, їх правильне використання може мати переваги в освітній і соціальній сферах і навіть може бути терапевтичним при деяких розладах.