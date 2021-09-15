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В Іспанії заявили про перший випадок госпіталізації підлітка через залежність від відеогри

Середа, 15 вересня 2021, 18:49

Іспанські медики на два місяці госпіталізували підлітка через залежність від відеоігор.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише El Pais.

Команда з лікарні міста Кастельон опублікувала перший у світі клінічний випадок неповнолітнього, який був госпіталізований через ігрову залежність.

Симптоми, які привели до госпіталізації, були пов'язані з серйозною поведінковою залежністю від відеогри Fortnite і включали ізоляцію вдома, відмову від соціальних взаємодій з відмовою від звернення до медичних установ, низький інтерес до свого оточення, дуже вибірковий підхід до своїх смаків і обмежену діяльність.

Повідомляється, що підліток раніше мав дуже високу успішність, але з початку року спостерігалася велика кількість прогулів в школі, порушення графіка відпочинку і сну.

За словами медиків, залежність від відеоігор виникла через недавню втрату родича і почуття тривоги. Гра відволікала від горя втрати і стала "притулком для емоційних переживань".

Медики працювали як з підлітком, так і з його родиною, допомагаючи розвитку особистих навичок, і створювали щоденні рекомендації. За їх словами, це допомогло пацієнтові "оцінити наслідки, які використання відеогри мало для його повсякденного життя", і "це дозволило йому висловити траур з приводу смерті його родича".

Інтернет-залежність була визначена як "поведінковий розлад" в 1995 році. ВООЗ також включила розлад в число психічних захворювань у 2018 році. Експерти не вважають, що відеоігри є проблемою самі по собі, їх правильне використання може мати переваги в освітній і соціальній сферах і навіть може бути терапевтичним при деяких розладах.

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Іспанія ЄвроЖиття
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