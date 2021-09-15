В Испании заявили о первом случае госпитализации подростка из-за зависимости от видеоигры

Испанские медики на два месяца госпитализировали подростка из-за зависимости от видеоигр.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет El Pais.

Команда из больницы города Кастельон опубликовала первый в мире клинический случай несовершеннолетнего, который был госпитализирован из-за игровой зависимости.

Симптомы, которые привели к госпитализации, были связаны с серьезной поведенческой зависимостью от видеоигры Fortnite и включали изоляцию дома, отказ от социальных взаимодействий с отказом от обращения в медицинские учреждения, низкий интерес к своему окружению, очень избирательный подход к своим вкусам и ограниченную деятельность.

Сообщается, что подросток ранее имел очень высокую успеваемость, но с начала года наблюдалось большее количество прогулов в школе, нарушение графика отдыха и сна.

По словам медиков, зависимость от видеоигр возникла из-за недавней потери родственника и чувства тревоги. Игра отвлекала от горя потери и стала "убежищем для эмоциональных переживаний".

Медики работали как с подростком, так и с его семьей, помогая развитию личных навыков, управлению непредвиденными обстоятельствами и создавали ежедневные рекомендации. По их словам, это помогло пациенту "оценить последствия, которые использование видеоигры имело для его повседневной жизни", и "это позволило ему выразить траур по поводу смерти его родственника".

Интернет-зависимость была определена как "поведенческое расстройство" в 1995 году. ВОЗ также включила расстройство гр в число психических заболеваний в 2018 году. Эксперты не считают, что видеоигры являются проблемой сами по себе, их правильное использование может иметь преимущества в образовательной и социальной областях и даже может быть терапевтическим при некоторых расстройствах.