Чому тиск Путіна на Україну може продовжувати зростати

ЄвроПравда не могла не скористатися можливістю, коли колишній радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон прибув до Києва на нещодавній форумі YES-Brainstorming.

Він завжди мав репутацію "яструба" – політика, що послідовно відстоював максимально жорстку лінію відносин із противниками Сполучених Штатів, в тому числі з путінською Росією. За це, до речі, й позбувся посади.

Готовність критикувати курс як попереднього, так і нинішнього президента США роблять Джона Болтона надзвичайно цікавим співрозмовником.

В інтерв’ю з ним редактор "Європейської правди" Юрій Панченко зосередився на "українських питаннях" – ставленні президента Байдена до членства України у НАТО, "розрядці" у відносинах із РФ та ризиках військової агресії з боку РФ.

Головні тези Джона Болтона:

Болтон впевнений, що рішення Байдена дозволити завершити будівництво "Північного потоку-2" та рішення про вихід з Афганістану росіяни сприймають як слабкість.

"Поки Кремль буде бачити нашу слабкість, він буде намагатися цим скористатися".

"Я підтримав Бухарестський саміт НАТО, який підтримав ініціативу приєднання до Альянсу України та Грузії. Це була велика помилка європейців, що вони забракували цей план. Як наслідок, ми маємо захоплення Криму та конфлікт на Донбасі".

"Обставини, в яких перебуває Україна, є надзвичайними, а тому нам потрібно бути більш креативними, щоби подолати кризу, з якою стикається Україна".

"Нинішня адміністрація не збирається робити Україну членом НАТО, адже не вважає це центральною та стратегічною метою".

"Київ мусить докласти багато зусиль для співпраці з членами Конгресу, щоб вони продовжували порушувати цю тему (членства України в НАТО - ЄП) та виступати".

"Коли Путін бачить слабкість, він буде тиснути".

"Зеленський отримав важливу підтримку, нарешті зустрівшись із Байденом, чого він не зміг зробити з Трампом, у Білому домі".

"Ми не хочемо, щоб Росія поглинула Білорусь, а для цього нам потрібен окремий незалежний білоруський уряд. В іншому разі російські сили отримають змогу перебувати в Білорусі, створюючи загрозу для північного кордону України".

"Нинішня ситуація є надзвичайно складною, і ми ніяк не маємо права відвертати свою увагу від України".

Чи турбує США певний китайський вектор у зовнішній політиці України та через що українській економіці потрібно буде частково переорієнтовуватися читайте в інтерв’ю редактора "Європейської правди" Юрія Панченка з Джоном Болтоном під назвою Джон Болтон: До НАТО не приймають країни, де йде війна. Але український випадок – особливий.