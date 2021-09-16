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Укр / Рус
Укр / Рус

Почему давление Путина на Украину может продолжать расти

Аналитика коротко
Четверг, 16 сентября 2021, 11:00

ЕвроПравда не могла не воспользоваться возможностью, когда бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Киев на недавний форум YES-Brainstorming.

Он всегда имел репутацию "ястреба" - политика, который последовательно отстаивал максимально жесткую линию отношений с противниками США, в том числе с путинской Россией. За это, кстати, и лишился должности.

Готовность критиковать курс как предыдущего, так и нынешнего президента США делают Джона Болтона чрезвычайно интересным собеседником.

В интервью с ним редактор "Европейской правды" Юрий Панченко сосредоточился на "Украинских вопросах" - отношении президента Байдена к членству Украины в НАТО, "разрядке" в отношениях с РФ и рисках военной агрессии со стороны РФ.

Главные тезисы Джона Болтона:

Болтон уверен, что решение Байдена позволить завершить строительство "Северного потока-2" и решение о выходе из Афганистана россияне воспринимают как слабость.

"Пока Кремль будет видеть нашу слабость, он будет пытаться этим воспользоваться".

"Я поддержал Бухарестский саммит НАТО, который поддержал инициативу присоединения к Альянсу Украины и Грузии. Это была большая ошибка европейцев, они забраковали этот план. Как следствие, мы имеем захват Крыма и конфликт на Донбассе".

"Обстоятельства, в которых находится Украина, является чрезвычайными, а потому нам нужно быть более креативными, чтобы преодолеть кризис, с которым сталкивается Украина".

"Нынешняя администрация не собирается делать Украину членом НАТО, ведь не считает это центральной и стратегической целью".

"Киев должен приложить много усилий для сотрудничества с членами Конгресса, чтобы они продолжали поднимать эту тему (членства Украины в НАТО - ЕП) и выступать".

"Когда Путин видит слабость, он будет давить".

"Зеленский получил важную поддержку, наконец встретившись с Байденом, чего он не смог сделать с Трампом, в Белом доме".

"Мы не хотим, чтобы Россия поглотила Беларусь, а для этого нам нужен отдельное независимое белорусское правительство. В противном случае российские силы получат возможность находиться в Беларуси, создавая угрозу для северной границы Украины".

"Нынешняя ситуация является чрезвычайно сложной, и мы никак не имеем права отвлекать свое внимание от Украины".

Беспокоит ли США определенный китайский вектор во внешней политике Украины и из-за чего украинской экономике нужно будет частично переориентироваться читайте в интервью редактора "Европейской правды" Юрия Панченко с Джоном Болтоном под названием Джон Болтон: В НАТО не принимают страны, где идет война. Но украинский случай - особый.

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