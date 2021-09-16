"Північний потік-2", можливе відключення SWIFT та інші деталі резолюції Європарламенту щодо РФ

Резолюція Європарламенту, в якій пропонують ключові позиції у відносинах ЄС з Росією, закликає ЄС бути готовим зупиняти Росію від подальшої агресії більш жорсткими санкціями та позбуватися залежності від російських енергоресурсів. У тому числі закликають не допустити запуску газопроводу "Північний потік-2".

Про це йдеться в опублікованому тексті резолюції, з яким ознайомилася "Європейська правда".

Її схвалили 494 голосами "за", 103 "проти". 72 депутатів утрималися.

Великий блок документу присвячений діям Росії, що підривають безпеку у Європі, у тому числі в контексті агресії проти України.

Парламентарі закликають звернути увагу на останню Стратегію національної оборони РФ, яка офіційно визнає антизахідний вектор російської політики і підкреслює фундаментальну й системну несумісність соціально-політичних систем Росії і Заходу.

"ЄС повинен чітко дати зрозуміти, що "бізнесу як завжди" з Росією бути не може, доки вона не припинить свою агресивну політику і гібридну агресію проти ЄС, країн-членів та країн "Східного партнерства", і доки не буде відновлено територіальну цілісність Грузії, Молдови та України у межах їхніх міжнародно визнаних кордонів. ЄС має подбати, щоб санкції залишалися, доки РФ не виконає умови для їхнього скасування, і має розглянути можливість продовжувати їх раз на рік, а не раз на 6 місяців", - зазначається у тексті.

Парламентарі наголошують, що ЄС разом із НАТО і міжнародними партнерами повинен стримувати Росію задля збереження миру й стабільності у Європі та за її межами, посилюючи власні оборонні спроможності і тиснучи на російську владу, щоб РФ не втручалась у справи східних і південних сусідів ЄС.

Зазначається, що ЄС має бути готовим закликати до відключення Росії від платіжної системи SWIFT, щоб стримувати владу РФ від подальшої агресії, та поступово припинити імпорт російського природного газу і нафти, якщо Кремль не припинить погрози проти країн-членів ЄС та військову агресію проти країн "Східного партнерства". Для підвищення енергетичної безпеки закликають синхронізувати електромережі всіх країн-членів та не допускати нової експансії російської ядерної енергетики у ЄС.

"ЄС має створити чітку стратегію, як покласти край своїй залежності від російського газу, нафти і сировини, зокрема заліза, сталі, алюмінію і нікелю, та збільшувати свою енергонезалежність - принаймні на час, доки Путін залишається при владі", - закликають депутати.

Окремо зазначається, що російський газопровід "Північний потік-2" шкодить європейській солідарності і тільки збільшує залежність ЄС від російського газу та безпекові ризики для України.

"Спорудження "Північного потоку-2"... має бути негайно зупинене і він не має вводитися в експлуатацію, навіть якщо будівництво завершиться", - підкреслюють євродепутати.

Окремо згадують протиправну окупацію та незаконну анексію Криму і де-факто окупацію частини Донецької і Луганської областей, та порушення прав людини на цих територіях, у тому числі останні арешти кримських татар, і закликають блок тиснути на Росію через міжнародні організації, а також сприяти роботі Кримської платформи.

Парламентарі закликають вимагати від Росії конструктивно взаємодіяти у "Нормандському форматі", виконувати свої зобов’язання у рамках Мінських домовленостей. У тому числі закликають дослідити можливість трансатлантичної співпраці у цьому питанні.

Також закликають розширити обсяг санкцій за нелегальну видачу російських паспортів та організацію незаконних виборів в окупованому Криму, і "збільшувати ціну для Росії" за блокування виконання "Мінська" і прогресу у Нормандському форматі, координуючи дії з США, Британією, Канадою та іншими партнерами, а також ліквідувати "лазівки", що дозволяють обходити діючі санкції.

Депутати закликають розвідку країн ЄС посилити співпрацю, щоб систематично викривати недружні дії Росії, зокрема ефективніше заважати російським спецслужбам діяти на території країн ЄС, та працювати з партнерами над новими заходами для стримування спонсорованого Кремлем тероризму. "ЄС має інвестувати у проєкти, що посилять його безпеку та спільну спроможність у військовій сфері, кібербезпеці й енергетиці", - йдеться у тексті.

Відзначається необхідність протидіяти російськомовній пропаганді та дезінформації в самій Росії, країнах "Східного партнерства" і самому ЄС шляхом підтримки незалежних ЗМІ та запуску повноцінного російського мовника, що працюватиме 24/7.

Окремо згадується проблема російського впливу на Західних Балканах та підтримка Путіним режиму Александра Лукашенка у Білорусі. "ЄС і країни-члени мають чітко дати зрозуміти, що не приймуть жодних спроб включити Білорусь у склад Росії, оскільки це буде зроблено проти волі білоруського народу і перемовини вестиме нелегітимний лідер", - наголошують депутати.

Парламентарі закликають ЄС визнавати європейські прагнення своїх країн-сусідів і відкидати політику Росії про поділ на сфери впливу, далі підтримувати демократичні перетворення в країнах "Східного партнерства" і посилювати співпрацю з ними.

Як вже повідомлялося, також у документі закликають боротися з "брудними коштами" з Росії і викривати ресурси та фінансові активи пов’язаних з режимом автократів і олігархів, які заховані в країнах-членах ЄС, а також - підтримувати російське громадянське суспільство.

"ЄС має брати до уваги різні можливі сценарії розвитку відносин ЄС і Росії, як і ситуації в Росії. ЄС повинен мати бачення і стратегію майбутніх відносин з вільною, мирною, демократичною Росією, яка поважатиме міжнародне право і принципи добросусідства", - зазначається у резолюції.