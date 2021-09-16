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ЄС у річницю зникнення Гонгадзе закликав краще розслідувати злочини проти журналістів і активістів

Четвер, 16 вересня 2021, 14:59

Представництво ЄС в Україні у річницю зникнення журналіста Георгія Гонгадзе закликав Київ покращити ефективність розслідування злочинів, скоєних проти журналістів та активістів.

Про це йдеться у заяві представництва ЄС в Україні у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Ми пам’ятаємо про вбивство українського журналіста Георгія Гонгадзе 21 рік тому. ЄС підтримує свободу слова як ключовий елемент демократії. Усі винні у злочинах проти журналістів та активістів мають бути притягнуті до відповідальності, а їх ефективне розслідування має бути покращено", - йдеться в оприлюдненій заяві.

Раніше цього дня посольство США в Україні закликало українську владу притягти до відповідальності вбивць журналіста Георгія Гонгадзе і усіх причетних до його викрадення і вбивства у 2000 році.

У квітні цього року у Раді Європи закликали Україну розслідувати убивства Гонгадзе, Комарова, Шеремета.

Про обставини вбивства Георгія Гонгадзе читайте у спеціальному матеріалі "Української правди".

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