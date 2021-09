ЄС у річницю зникнення Гонгадзе закликав краще розслідувати злочини проти журналістів і активістів

Представництво ЄС в Україні у річницю зникнення журналіста Георгія Гонгадзе закликав Київ покращити ефективність розслідування злочинів, скоєних проти журналістів та активістів.

Про це йдеться у заяві представництва ЄС в Україні у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Ми пам’ятаємо про вбивство українського журналіста Георгія Гонгадзе 21 рік тому. ЄС підтримує свободу слова як ключовий елемент демократії. Усі винні у злочинах проти журналістів та активістів мають бути притягнуті до відповідальності, а їх ефективне розслідування має бути покращено", - йдеться в оприлюдненій заяві.

We remember 🇺🇦 journalist Georgiy Gongadze's assassination 21 years ago. 🇪🇺supports freedom of media as a key element of democracy. All those responsible for crimes against journalists & activists must be brought to justice, while effective investigation must be improved.