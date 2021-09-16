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ЕС в годовщину исчезновения Гонгадзе призвал лучше расследовать преступления против журналистов и активистов

Четверг, 16 сентября 2021, 14:59

Представительство ЕС в Украине в годовщину исчезновения журналиста Георгия Гонгадзе призвал Киев повысить эффективность расследования преступлений, совершенных против журналистов и активистов.

Об этом говорится в заявлении представительства ЕС в Украине в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Мы помним об убийстве украинского журналиста Георгия Гонгадзе 21 год назад. ЕС поддерживает свободу слова как ключевой элемент демократии. Все виновные в преступлениях против журналистов и активистов должны быть привлечены к ответственности, а их эффективное расследование должно быть улучшено", - говорится в обнародованном заявлении.

Ранее в этот день посольство США в Украине призвало украинскую власть привлечь к ответственности убийц журналиста Георгия Гонгадзе и всех причастных к его похищению и убийству в 2000 году.

В апреле этого года в Совете Европы призвали Украину расследовать убийства Гонгадзе, Комарова, Шеремета.

Об обстоятельствах убийства Георгия Гонгадзе читайте в специальном материале "Украинской правды".

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