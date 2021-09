ЕС в годовщину исчезновения Гонгадзе призвал лучше расследовать преступления против журналистов и активистов

Представительство ЕС в Украине в годовщину исчезновения журналиста Георгия Гонгадзе призвал Киев повысить эффективность расследования преступлений, совершенных против журналистов и активистов.

Об этом говорится в заявлении представительства ЕС в Украине в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Мы помним об убийстве украинского журналиста Георгия Гонгадзе 21 год назад. ЕС поддерживает свободу слова как ключевой элемент демократии. Все виновные в преступлениях против журналистов и активистов должны быть привлечены к ответственности, а их эффективное расследование должно быть улучшено", - говорится в обнародованном заявлении.

We remember 🇺🇦 journalist Georgiy Gongadze's assassination 21 years ago. 🇪🇺supports freedom of media as a key element of democracy. All those responsible for crimes against journalists & activists must be brought to justice, while effective investigation must be improved.